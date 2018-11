Scrutin sincère

La Cour constitutionnelle procède depuis mercredi à une lecture attentive des textes relatifs au processus électoral.

Les juges et personnels administratifs de la plus haute juridiction togolaise vont se pencher sur le code électoral et l’agenda fixé par la Commission électorale pour les législatives du 20 décembre prochain.

Un autre séminaire élargi est annoncé la semaine prochaine pour tous les acteurs impliqués dans la préparation des consultations.

‘Consciente du prochain enjeu électoral, la Cour doit affûter ses armes pour être à la hauteur des missions qui sont les siennes’, a déclaré Aboudou Assouma, le président de l’institution.

Dans le cadre d’élections, la mission de la juridiction est de gérer les contentieux pré et post-électoraux, et de procéder à la publication et à la validation des résultats définitifs.