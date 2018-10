Surchauffe à l'Assemblée

Séance suspendue à l’Assemblée le temps que les députés retrouvent leur calme.

Les élus en sont presque venus aux mains lundi lors des débats concernant la composition de la liste des membres de l’opposition parlementaire à la commission électorale.

Un spectacle désolant.

La coalition exige 5 sièges et refuse la présence de l’UFC.

Le président du Parlement, Dama Dramani, a voulu temporiser en invitant les députés à valider une liste de 4 représentants en attendant de régler la question du 5e siège.

Refus des opposants.

'Soit on vote pour notre liste en totalité, soit on ne vote pas et on renvoie les acteurs régler ça entre eux. On ne va pas accepter ce coup de force’, a déclaré

Jean Kissi de la coalition de l’opposition qui a failli se confronter physiquement avec Katagna Diagré et Christophe Tchao (Unir, majorité présidentielle).

La séance a dû être suspendue le temps que les esprits s’apaisent.