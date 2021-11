Un pôle de développement économique durable

La décentralisation a permis la création de 117 communes. Elles doivent trouver les moyens financiers pour assurer leur développement. L’Etat apporte son soutien, mais des recettes complémentaires sont indispensables.

La commune du Golfe 1 (Lomé) a annoncé des investissements de l’ordre de 7 milliards de Fcfa pour son plan de développement communal (PDC) en 2022.

Aide aux plus défavorisés, promotion du commerce et du tourisme, de l’agriculture urbaine, insertion professionnelle des jeunes et des femmes, accès aux services sociaux de base, tels sont les grands axes de la mairie.

‘D’ici 2030, nous voulons être le symbole d’une gouvernance locale partagée dans un climat de cohésion sociale. La position de notre commune sera renforcée comme pôle de développement économique durable’, explique le maire Gbloèkpo Koamy Gomado.

Golfe 1 compte 400.000 habitants. Son tissu économique repose sur le port, la cimenterie CimTogo et les entreprises implantées en zone franche.