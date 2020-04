La Chine offre 30 millions de dollars à l'OMS

La Chine vient au secours de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) après le désengagement américain, avec l'annonce jeudi d'un nouveau don de 30 millions de dollars pour aider l'institution à lutter contre le Covid-19.

Les Etats-Unis ont suspendu la semaine dernière leur financement de l'institution internationale basée à Genève, dénonçant ses prises de position à ses yeux trop favorables à Pékin.

Le président américain Donald Trump avait également dénoncé la "mauvaise gestion" de l'OMS face à la pandémie de Covid-19, qui a déjà fait plus de 180.000 morts à l'échelle mondiale depuis son apparition en Chine fin 2019.

"La Chine a décidé de verser 30 millions de dollars supplémentaires en liquide à l'OMS", a déclaré jeudi Geng Shuang, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. "Cela servira notamment à la prévention et au contrôle de l'épidémie de Covid-19 et à soutenir le développement des systèmes de santé dans les pays en développement", a-t-il souligné lors d'un point presse.

De nombreux experts alertent notamment sur une montée des contaminations en Afrique, où le nombre de lits disponibles dans les unités de soins intensifs ne dépasse pas 5 pour un million d'habitants - contre 4.000 en Europe.

Le porte-parole Geng Shuang a également souligné que la Chine avait déjà versé 20 millions de dollars à l'OMS. Un chiffre qui semble faire référence à un don effectué au mois de mars. "Soutenir l'OMS à un moment critique de la lutte mondiale contre l'épidémie, c'est défendre les idéaux et les principes du multilatéralisme et défendre le statut et l'autorité des Nations Unies", a justifié M. Geng.

Washington est le premier bailleur de l'OMS, institution multilatérale créée en 1948 dont le fonctionnement et les missions sont tributaires des crédits accordés par ses Etats membres et les dons de bienfaiteurs privés. Selon Donald Trump, les contribuables américains font un chèque de 400 à 500 millions de dollars par an à l'organisation, contre environ 40 millions de dollars "et même moins" pour la Chine.

Après le désengagement américain, Pékin avait accusé les Etats-Unis de "miner la coopération internationale" contre le Covid-19 et exhorté Washington à "assumer sérieusement ses responsabilités et obligations."

Cependant, les critiques contre la gestion chinoise de l'épidémie restent nombreuses.