L'association internationale de la mutualité (AIM) organise les 22 et 23 janvier à Lomé une conférence internationale consacrée aux évolutions des fédérations de mutuelles de santé et d’organismes d’assurance maladie.

L’AIM regroupe des organismes sans but lucratif, qui fournissent une couverture sanitaire à près de 240 millions de personnes ainsi que des services ayant trait à l’assurance maladie obligatoire et/ou complémentaire.

Sont présent 250 représentants de mutuelles.

‘La richesse d'une nation ne se mesure pas seulement à son PIB, mais aussi à travers différents mécanismes mis en place pour plus de solidarité et une redistribution équitables des richesses du pays. Toute politique de santé doit être basée sur l'ambition et la solidarité', a déclaré Christian Zahn, le président de l’AIM, à l’ouverture des travaux.

‘Le Togo s'est engagé à mettre en place de manière progressive une couverture maladie universelle en faveur de toutes les couches socioprofessionnelles. Le sujet fait déjà l'objet de discussions entre le gouvernement et ses partenaires sociaux', a confirmé Gilbert Bawara, le ministre de la Fonction publique.

Pour les autorités togolaises, la mutualité est le socle de la justice sociale.