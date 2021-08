Piqure de rappel

Le Togo a reçu début juillet 100.000 doses du vaccin Pfizer, via l’initiative Covax, qui ont été partiellement administrées.

Face aux variants, le sérum reste-il efficace ?

Le vaccin Pfizer/BioNTech n'a ‘pas encore’ besoin d'être adapté aux nouveaux variants du coronavirus en circulation, a assuré au cours d'une conférence de presse lundi le patron de BioNTech, préconisant plutôt une ‘troisième dose’.

‘Il est possible que dans les six à douze mois prochains, un variant émerge et requière l'adaptation du vaccin, mais ce n'est pas encore le cas’, a déclaré à Berlin Ugur Sahin.

‘Prendre une décision maintenant pourrait s'avérer erroné, si dans trois ou six mois, un autre variant domine’, a-t-il ajouté. Selon lui, une telle décision ne devrait intervenir que si le "vaccin existant n'est pas efficace ou pas optimal".

Or, ‘pour l'instant, nous savons qu'un rappel avec la formule de base est tout à fait suffisant’, a souligné Ugur Sahin. En conséquence, ‘la meilleure approche pour gérer cette situation est de continuer avec une dose de rappel’ afin de renforcer l'immunité octroyée par le vaccin, a-t-il ajouté.

Pfizer et BioNTech ont d'ailleurs évoqué début juillet ‘des résultats encourageants’ d'essais pour une troisième dose et prévoient de demander l'autorisation pour une troisième dose de leur vaccin aux Etats-Unis et en Europe.

Ugur Sahin s'exprimait dans le cadre de la présentation des résultats financiers du deuxième trimestre de BioNTech.

BioNTech a livré plus d'un milliard de doses depuis le début de l'année et compte atteindre 2,2 milliards d'ici à fin 2021.