La traditionnelle prière à l’occasion de la fête de la Tabaski s’est déroulée mardi matin sur le terrain du lycée de Tokoin (Lomé) en présence des dignitaires musulmans, dont ceux de l'Union musulmane du Togo (UMT).

'En tant que musulman, on ne peut pas prier et oublier le Togo notre chère patrie. Aimer sa partie fait partie de la foi en l'islam. Nous avons donc recommandé à tous les fidèles de penser à leur pays et de prier toujours pour la paix et en faveur des dirigeants afin qu'ils conduisent sur le bon chemin', a déclaré Sanni Karimou, vice-président de l'UMT.

Dans l'assistance on reconnaissait plusieurs membres du gouvernement: Atcha Dédji Affoh, Damehame Yark, Esso-Wavana Adoyi, Ouro-Koura Agadazi, Payadowa Boukpessi et Kodjo Adédzé, notamment.