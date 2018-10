Dégâts des eaux

Les fortes précipitions enregistrées ces derniers jours à Lomé et dans sa région ont provoqué d’importants dégâts aux cultures et aux habitations.

L'Agence nationale de protection civile (ANPC) a déployé ses équipes sur le terrain pour porter secours aux sinistrés.

Le réseau routier n’a pas été épargné non plus. Certaines portions de routes se sont affaissées. La voirie est mobilisée pour colmater les brèches et rétablir une circulation normale.

Dans certains quartiers, l’eau est montée s’engouffrant dans les habitations. Le réseau d’assainissement et les bassins de rétention sont obstrués par des ordures déversées par la population. Le phénomène n’est pas nouveau, mais il illustre une nouvelle fois le manque de civisme des habitants qui en sont les premières victimes.

De fortes pluies sont attendues jusqu'à la fin du mois.