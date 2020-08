Des boucliers aux effets limités

Apparues dès le début de la pneumonie virale, les visières en plastique font fureur au Togo. Malheureusement, elle ne protègent pas contre le covid-19.

La visière ne remplace pas le masque.

Les visières peuvent protéger leurs porteurs des grosses gouttelettes émises après une toux par une personne à proximité et face à l’écran, mais ne protègent pas des petites particules qui sont en suspension dans l’air. Le porteur est donc de fait plus exposé à un risque de contamination, et expose lui-même davantage son entourage que s’il avait un masque.

Elles ne doivent donc être utilisées qu’en complément d’un masque, et ne peuvent pas le remplacer dans les lieux où il est obligatoire.

Par ailleurs, il convient d’en nettoyer les deux faces régulièrement et d’éviter de porter les mains au niveau du visage sous la visière.

Un dispositif adapté à ceux qui accueillent de la clientèle dans les administrations ou les commerces. Et bien sûr pour le personnel soignant.