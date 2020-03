En avant les femmes !

Le gala de charité ‘Woman Night’ s’est déroulé il y a quelques jours dans un grand hôtel de Lomé.

Cet évènement est organisé chaque année par la Fondation ‘Agir ensemble pour l’Afrique’ (AEA), présidée par Marie-José Trénou.

Une soirée dédiée à la célébration de la femme et à l’égalité.

Mme Trénou est l’une des actrices les plus engagées aux côtés du gouvernement pour valoriser le potentiel féminin au Togo. Les actions de sa Fondation sont multiples.

Parmi les invités, on notait la présence de Tchabinandi Kolani Yentchare, la ministre de la Promotion de la femme et de l’Action sociale et de Miss Togo, Aïda Yombo.

AEA se bat pour l’entrepreneuriat des femmes, la scolarisation des jeunes filles, la santé maternelle et infantile, l’accès à l’eau potable, l’appui aux services de maternité et la propreté des hôpitaux, notamment.