L'armée repousse les assaillants

Dans la nuit de mardi à mercredi, des assaillants venus du Burkina Faso ont été repoussés par l’armée togolaise dans la préfecture de Kpendjal (nord).

Information communiquée en début d’après-midi par le ministre de la Sécurité, Yark Damehane.

Des hommes criant ‘Allah Akbar’ ont rapidement été chassés par les FAT.

Aucune victime au sein de la troupe ou des habitants n’est à déplorer.

'Nous rassurons les populations et leur demandons de ne pas céder à la panique. Le dispositif des forces de défense et de sécurité, mis en place depuis plus de trois ans, est efficace et sera renforcé’, a indiqué le ministre.

Pas plus de détails sur cette attaque qui survient dans une zone frontalière particulièrement sensible.