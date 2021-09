Le Foufoumix a son réseau social

Partager les expériences, les recettes et plus encore

Logou Minsob, l’inventeur du Foufoumix, une machine permettant de faire du foufou en quelques minutes, et de Patemix, un robot capable de fabriquer de la pâte de riz ou de maïs, innove encore.

Il vient de lancer l’application ‘Foufoumix’ qui aide les propriétaires des points de pilage et de foufou bar à se donner de la visibilité.

L’appli permet à tous ceux qui utilisent le Foufoumix (professionnels et particuliers) de se retrouver facilement en termes de proximité et de qualité de services grâce à la géolocalisation et aux photos de profils

Mais aussi à tous ceux qui désirent acheter la machine de rester connectés et de profiter des offres spéciales.

Enfin l’outil propose des sessions de formations et des mises à jour du produit.