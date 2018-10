Premier service de conciergerie privée au Togo

Une jeune entreprise togolaise vient de lancer le premier service de conciergerie à destination de la diaspora togolaise.

Accessible en ligne, MerciKofi aide tous les Togolais vivant à l’étranger à résoudre tous les problèmes qu’ils pourraient rencontrer au Togo pour eux-mêmes, leur famille ou leurs amis. N’étant pas sur place, MerciKofi propose de les aider.

Economiseur de temps, allié de confiance, assistant privé, le concierge requiert une véritable expertise afin de faire de chacune des demandes de ses clients un événement sur mesure.

L’idée des promoteurs est de permettre aux membres de la Diaspora de pouvoir en un clic demander un service qui pourra être réalisé entre 24 et 72h. Aide à la famille, demande de documents administratifs, surveillance d’un chantier, courses, paiement de factures ...

Une conciergerie privée complète et polyvalente.

La demande de services est simple. Il suffit d’accéder au site, de rentrer son numéro Whatsapp (gratuit). Mercikofi rappelle le client instantanément pour s’enquérir des besoins et mettre en place l’intervention en quelques minutes. Il est aussi possible de joindre la société via le numéro de téléphone figurant sur la page d’accueil.

La conciergerie est internationale et peut être jointe à partir de n’importe quelle ville dans le monde.

Accéder au site ICI