Se loger en toute sécurité

La plateforme est simple d'utilisation et propose de nombreux services

Est-ce la fin des agences immobilières traditionnelles. Internet offre de nouveaux moyens pour vendre, acheter ou louer une maison ou un appartement.

Il y a bien sûr les petites annonces dans les journaux et en ligne entre particuliers, mais les informations fournies sont souvent peu fiables.

Fort de ce constat, une société togolaise vient de lancer le site baptisé ‘TogoDémarcheur’, une sorte d’intermédiaire en immobilier qui propose des villas meublées, des appartements, des studios, des terrains.

Les annonces sont disponibles en ligne et les commerciaux peuvent être contactés par téléphone pour obtenir plus d’informations et organiser une visite.