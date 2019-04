10km d’endurance pour l’indépendance

Endurance et sueur. Pour marquer le 59e anniversaire de l’indépendance, plusieurs centaines de Togolais ont pris part dimanche à une course à pied de 10km (la moitié pour les femmes). Certes, on est loin du marathon, mais les conditions climatiques font que les organismes souffrent avec la chaleur et l’humidité.

La difficulté est différente mais tout aussi présente si on veut courir un 10km à la hauteur de ce que l’on vaut. C’est une sensation qui dure moins longtemps mais qui est aussi beaucoup plus intense. Et il est très facile de rater un 10km car la frontière entre une bonne course et une explosion totale tient à quelques détails.

Le départ a été donné par le ministre des Sports, Folli Bazi Katari, et par les responsables de la Fédération togolaise d’athlétisme (FTA).