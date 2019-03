La Der des Ders

Emmanuel Shéyi Adebayor vient d’indiquer que sa participation en équipe nationale s'achèverait sans doute après le match décisif du 24 mars contre le Bénin.

Le capitaine des Eperviers, qui évolue actuellement en Turquie, est un vétéran après 18 ans en sélection.

‘C'est un match où on a dos au mur. On n'a rien à montrer ni à prouver. C’est à nous de jouer tous les coups à fond pour voir ce que ça va donner', a-t-il déclaré à propos de la rencontre contre le Bénin qui verra ou non la qualification du Togo à la CAN 2019.

Les Eperviers achèvent ce vendredi les phases d’entraînement avant de prendre la route pour Cotonou.