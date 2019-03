Pour l’instant, la seule chose qui compte, c’est ce match à Cotonou. Mon avenir personnel n’est pas la priorité, a confié Claude Le Roy, le sélectionneur des Eperviers à quelques heures d’un match décision pour une qualification à la CAN 2019.

L’équipe du Togo affrontera dans l’après-midi le Bénin à Cotonou.

‘Tout a été fait pour nous mettre dans des conditions idéales. On sent une grosse mobilisation de tous. Mes cadres – Adebayor, Ayité, Dossevi, Romao, Dakonam – jouent leur rôle. Mais tout se fait dans la sérénité, la concentration, le professionnalisme. On va peut-être écrire une belle page de l’histoire du football togolais’, a indiqué Claude Le Roy au site ‘So Foot’.