Ultra-trail entre Lomé et Cinkassé

Le trail est le sport tendance et c’est aussi le terme générique pour désigner la course hors route.

Traduit littéralement de l’anglais, ‘trail’ signifie piste, sentier ou chemin et on en trouve presque partout.

Contrairement à certaines croyances, on n’a pas nécessairement besoin de montagnes pour pratiquer le trail et le terme n’est donc pas forcément lié à la course en montagne.

Terrains plats ou vallonnés petits sentiers, routes forestières à flanc de montagne, chemins de terre, le trail peut se pratiquer plus ou moins partout. L’essentiel est d’évoluer dans la nature et en plein air en évitant les routes goudronnées.

Le Togolais Atakora Moubarak veut imposer cette discipline dans son pays.

Il organise en ce moment un grand trail entre Lomé et Cinkassé (657km)

‘Mon souhait est d’amener l’Etat à intégrer cette discipline dans l’athlétisme afin que les jeunes puissent la pratiquer’, explique-t-il.