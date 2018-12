A menace grandissante, réponse conséquente

La transformation numérique a bouleversé le quotidien de nombreux Togolais. Il est désormais possible d’avoir accès à dune multitude de services en ligne. Mais en parallèle, de nouvelles menaces sont en plein essor, les cyberattaques.

Qu’il s’agisse des risques de piratages ou de fuites de données, ces menaces ont mis sous tension croissante services publics, entreprises et particuliers durant ces dernières années.

Mais, à menace grandissante, réponse conséquente : les mesures pour les contrer sont de plus en plus volontaristes et efficaces.

Un projet de loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité a été adopté la semaine dernière par l’Assemblée nationale.

Le Togo complète ainsi son arsenal juridique et institutionnel. Le texte prévoit, notamment la création d’une Agence nationale de la cybersécurité et d’un Fonds de souveraineté numérique.

La ministre de l’Economie numérique, Cina Lawson, est l’artisan de ce texte novateur.

Le Togo, qui développe depuis plusieurs années l’accès à un réseau internet haut débit et à la 3 et 4G, ne peut se permettre des failles dans l’architecture.

Il y a va de la croissance de ce secteur et de la sécurité des principales installations du pays, aéroport, centrale électrique, port …