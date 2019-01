Neige et nouvelles technologies

Cina Lawson, la ministre de l’Economie numérique, passe son weekend dans la station de ski de Val d’Isère (Alpes françaises). Pas pour dévaler les pistes olympiques, mais pour participer à la conférence des ‘Napoléons’.

Deux jours de rencontres et d’échanges consacrés aux nouvelles technologies et plus généralement à l’innovation.

Une innovation qui se veut aussi sociale, politique et entrepreneuriale.

Ce raout annuel est aussi l’occasion d’attribuer des prix. Cette année, dans la catégorie femme, c’est justement Cina Lawson qui a obtenu le ‘Napoleon Awards’ pour sa contribution aux avancées des nouvelles technologies au Togo.

Cina Lawson

Pour les organisateurs, Mme Lawson est une femme politique parfaitement consciente des enjeux technologiques, et résolument tournée vers la mise en place de l’économie africaine numérique de demain, aussi bien au Togo qu’au niveau continental, avec son rôle moteur dans l’alliance Smart Africa qui vise à mettre en place un marché numérique africain unifié.