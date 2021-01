Un choix politique

La promotion des élites togolaises reste au coeur des priorités du président Faure Gnassingbé.

L’ancien ministre Kako Nubukpo a été nommé en début d’année conseiller économique du président de la Commission de l’UEMOA, Abdallah Boureima.

C’est un choix fait par le chef de l’Etat car cette fonction procède d’une décision politique et non d’un recrutement de l’Union via appel à candidatures.

M. Nubukpo est l’ancien directeur de l’économie numérique à l’OIF, et a occupé le poste doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l’université de Lomé.