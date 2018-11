Transport aérien : l'Afrique prend son destin en main

Le Marché unique du transport aérien africain (MUTAA) est un projet phare de l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA) visant à créer un seul marché unifié du transport aérien en Afrique, à libéraliser l'aviation civile sur ce continent et à y impulser l’intégration économique.

L’Open Sky africain est en fait l’application immédiate des principes de la Décision de Yamoussoukro de 1999.

Mercredi, les acteurs du transport aérien togolais ont marqué symboliquement la Journée de Yamoussoukro.

C’est le président Faure Gnassingbé qui a été chargé par l’UA de piloter le projet.

Pour Gnama Latta, le directeur général de l’Agence de l’aviation civile (ANAC), l’adoption par les pays membres du MUTAA renforcera les capacités des Etats africains en matière de transport aérien.

‘Ensemble nous serons plus forts. Nous devons saisir cette chance et faire en sorte que nos compagnies se développent' a-t-il déclaré.

Face aux compagnies aériennes européennes et du Golfe, les Etats d’Afrique ont tout intérêt à mettre en œuvre l’Open Sky et à éviter de se livrer une concurrence souvent inutile et préjudiciable à une activité en forte croissance.