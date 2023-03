Action tout terrain

L’organisation bavaroise ‘Aktion PiT Togohilfe’ est présente au Togo depuis plus de 40 ans. Elle est engagée dans des actions de développement sur le terrain.

'Nous aidons des milliers de Togolais en situation due vulnérabilité’, explique Margret Kopp, sa présidente.

L’ONG a participé à la réhabilitation de centres de santé, de maternités et offre régulièrement des médicaments. Elle participe également à des campagnes de médecine foraine et est impliquée dans l’éducation et l’accès à l’eau potable.

Aktion PiT Togohilfe prend également en charge des orphelins et des enfants issus de familles très modestes.