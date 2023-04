Combler le gap digital

L’Union européenne va investir un peu plus de 150.000 euros pour accompagner une cinquantaine de micro et petites et moyennes entreprises vers la transformation digitale.

Et en priorité, des sociétés dirigées par des jeunes et par des femmes.

500 autres seront formées sur la thématique de la digitalisation.

C’est l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED) qui est chargé d’effectuer la sélection.

Ce projet à un nom, ‘Lon’Kèlèw’ (intelligence smart, en langue Kabyè), et il sera exécuté par Expertise France.

Selon l'Union européenne, ce projet rejoint bien leur engagement dans la connectivité et l’appui aux jeunes entreprises qui sont véritablement au cœur de ses actions et celles de ses États membres.

‘Cette initiative répond aux mesures d’accompagnement et d’appropriation des outils numériques par les entrepreneurs togolais pour favoriser la continuité et la reprise de leurs activités au sortir de la Covid 19 et adapter leurs méthodes de travail pour mieux faire face aux chocs futurs’, a déclaré mardi mardi Hugo Van Tilborg, chef de la Coopération à la Délégation de l'Union européenne à Lomé.

‘Lon’Kèlèw’ est une initiative de la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCI); il s’inscrit plus largement dans le cadre du programme 'Digital Response for connecting Citizens’, financé par l’UE.

La digitalisation est une priorité de la stratégie de coopération de l'Union européenne en Afrique de l’Ouest, mais cette partie du monde est encore en retard.