L'Europe est un partenaire privilégié du Togo

Joaquin Tasso Vilallonga, l’ambassadeur de l'Union européenne au Togo, a fait un point d’étape sur la coopération bilatérale.

'Le partenariat entre le Togo et l'UE est multiforme’, a-t-il rappelé mardi au micro d’une radio privée.

Commercial d’abord. L’Europe est le premier partenaire économique du Togo. Toutefois, il existe toujours un déséquilibre de la balance commerciale. Raison pour laquelle les produits togolais disposent d’un régime très favorable pour exporter plus facilement dans les pays de l’UE.

Il y a aussi les nombreux projets et financements destinés à aider les couches les plus défavorisées et permettre au pays d’assurer son développement.

Enfin, l’Union européenne assiste les autorités togolaises dans leur lutte contre les mouvements terroristes. Une aide technique et des conseils pour tenter de neutraliser les groupes djihadistes actifs dans toute la région.