La pauvreté n'est plus une fatalité

Une rencontre s’est déroulée mardi entre les responsables du PNUD, de l’Agence française de développement (AFD), et de Caritas Africa, France et Espagne.

Objectif : évoquer les actions à mener pour améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables et promouvoir un développement durable et équitable au Togo.

'Caritas Africa est très impliqué en matière de lutte contre la pauvreté et de protection de l’environnement’, explique Albert Mashika, secrétaire exécutif de Caritas Africa.

Au Togo, l'ONG fournit une aide alimentaire aux personnes les plus nécessiteuses. L’organisation travaille à améliorer l'accès à l'eau potable dans les communautés rurales. Elle apporte aussi un soutien aux structures de santé en offrant médicaments et équipements.

Caritas est également présente dans le secteur des droits de l’homme et de la justice sociale.

Caritas Africa est formellement liée à l’Église catholique en tant que ministère de la pastorale sociale en Afrique.

Caritas Africa a son siège à Lomé et dispose d’un bureau auxiliaire à Nairobi, au Kenya.