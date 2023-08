Paix et cohésion sociale

Le gouvernement américain a apporté son appui à la mairie de Cinkassé 1 (région des Savanes) pour la réhabilitation du centre des jeunes de Cinkassé. L’inauguration s’est déroulée mercredi.

Cette réhabilitation a été précédée par une série de sessions de formation et de sensibilisations aux principes de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Important dans une région sous la menace terroriste.

Le financement est assuré par l’USAID via le Programme Régional d’Appui aux Pays Côtiers (PRAPC).

Le PRAPC collabore avec les organisations de la société civile, les associations de jeunes et de femmes, mais aussi les leaders communautaires et les autorités gouvernementales pour apporter un soutien financier et technique à leurs actions et initiatives à fort impact.