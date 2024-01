Une nation attrayante

Depuis 15 ans, plus de 300 fonctionnaires togolais ont été formés en Inde. Dans le cadre du Programme indien de coopération technique et économique (ITEC).

Il vise à partager les expériences et le savoir-faire indien avec d'autres pays en développement.

‘Ce partenariat avec le Togo repose sur du concret. Nous sommes ensemble pour travailler au développement de nos deux pays’, explique Sanjiv Tandon, l’ambassadeur de l’Inde à Lomé.

L’ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation) offre une gamme diversifiée de cours, de formations et de stages dans divers domaines, allant des technologies de pointe à la gestion de projet, en passant par le développement rural, l'énergie renouvelable, la santé, l'éducation, et bien d'autres encore.

Les participants sont sélectionnés par les ambassades ou les missions diplomatiques indiennes dans leur pays d'origine. Les cours et formations sont dispensés dans des institutions renommées en Inde, offrant ainsi l'opportunité d'acquérir des connaissances de pointe et de partager des expériences avec des experts indiens.