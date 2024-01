Culture et développement son liés

Invité samedi de la TVT (télévision publique), l’ambassadeur de France, à renouvelé l’engagement de son pays à la promotion de la culture au Togo.

Il a mentionné la diversité linguistique, via la Francophonie, en renforçant l’enseignement et la valorisation des langues vernaculaires que sont l'ewe, le kabye, le bassar, et le mina.

'La Francophonie joue un rôle crucial dans la défense de cette diversité linguistique. La France est prête à travailler sur des projets pour développer cette démarche' a-t-il déclaré.

La France est également aux côtés du Togo pour permettre l’essor du cinéma et de la production audiovisuelle.

La coopération bilatérale intègre la culture comme élément structurant du développement.