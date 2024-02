Force, passion et opportunités

Le Nouvel An chinois aura lieu le 10 février. L’ambassadeur de Chine, Weidong Chao, a pris des libertés avec le calendrier en organisant vendredi soir une réception pour marquer l’évènement quelques jours à l’avance.

L’année du dragon débute dans quelques jours.

‘Le dragon incarne la chance, l’intelligence, la force qui porte l’espoir des êtres humains pour un monde meilleur et une vie meilleure’, a déclaré le diplomate.

Chaque année, des milliards de personnes à travers le monde célèbrent le Nouvel An chinois, également connu sous le nom de Fête du Printemps.

Cette fête ancestrale est l'occasion de marquer le début d'une nouvelle année lunaire, et chaque année est associée à un animal du zodiaque chinois.

En 2024, c’est l'année du Dragon, l'une des douze créatures du zodiaque chinois.

Le Dragon est l'une des créatures les plus emblématiques du zodiaque chinois, et il est considéré comme un symbole de force, de puissance, et de bonne chance.

Contrairement à la représentation occidentale du dragon, qui est souvent associée au mal, le dragon chinois est vénéré et honoré.

Les personnes nées sous le signe du Dragon sont généralement considérées comme charismatiques, passionnées, et dotées d'un fort sens de la justice.

Elles sont également perçues comme des leaders naturels, capables d'accomplir de grandes choses.