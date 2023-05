Le projet d’identification nationale biométrique dénommé « e-ID Togo » a pour objectif d’attribuer à toute personne physique de nationalité togolaise ou résidant au Togo un numéro d’identification unique (NIU) sur la base de ses données démographiques et biométriques.

Ces données ainsi que les NIU permettront ainsi de mettre en place une base de données centrale, sécurisée et fiable qui servira de référence pour la vérification de l’identité des bénéficiaires de services publics, privés ou sociaux.

Ce système, qui s’inspire du modèle d’identification Aadhaar en Inde, permettra de donner à chaque résident une preuve d’identité unique quels que soient son origine ou son lieu de résidence.

e-ID Togo bénéficie du soutien de la Banque mondiale à travers le programme d’Identification unique pour l’intégration régionale et l’inclusion (WURI) en Afrique de l’Ouest.

Près de 400 millions de dollars seront accordés au Togo, au Bénin, au Burkina Faso et au Niger (65 millions d’habitants), puis à l’ensemble des pays de la Cédéao pour la mise en oeuvre.

Le Programme contribuera à améliorer l'accès aux services de base, tels que la protection sociale et médicale, la retraite ainsi que l'inclusion financière et numérique, l'autonomisation des femmes et des filles, et la mobilité des travailleurs.

L'Agence francophone de l'intelligence artificielle (AFRIA) salue cette initiative.

'Nous avons une opportunité unique devant nous. Nous pouvons construire un avenir plus inclusif, un avenir où chacun aura la possibilité de réaliser son potentiel et de contribuer au développement économique et social. Nous devons saisir cette opportunité avec passion, détermination et engagement', a déclaré Eric Adja président de l’AFRIA.

Le programme WUR a été inauguré en 2018 avec la Côte d'Ivoire et la Guinée dans sa première phase.