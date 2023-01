Compact : phase préparatoire

L’accélération de la croissance économique est une priorité pour le gouvernement qui s’est doté d’une feuille de route précise.

La mise en œuvre de ces projets et réformes prioritaires, cumulés à la dynamique des investissements privés ont permis de relever le rythme de croissance ces deux dernières années, dans un contexte mondial incertain.

Le Togo peut compter sur le soutien de ses partenaires traditionnels, notamment les Etats-Unis.

Dans ce cadre, Lomé a bénéficié du programme de seuil octroyé par le Millenium Challenge Coroporation (MCC). Un chèque de 35 millions de dollars qui va permettre de soutenir les réformes institutionnelles et politiques qui visent à réduire les contraintes à la croissance.

En décembre dernier, après avoir validé les 14 indicateurs exigés par le MCC, le Togo a atteint le ‘Comptact’. Un nouveau programme financier plus ambitieux qui peut atteindre des dizaines de millions de dollars et même davantage.

Dans ce contexte, un atelier s’est déroulé mardi à Lomé. Une phase préparatoire de formulation du programme.

‘Conformément à la feuille de route gouvernementale qui met l’accent sur l’inclusion, la transformation économique et digitale, il est très important d’assurer la prise en compte de l’ensemble des perspectives du secteur public et du secteur privé, dans l’ensemble des domaines d’activités, pour identifier les contraintes majeures et activer les leviers de changement pertinents’, a déclaré Kpowbié Tchasso Akaya, secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances et coordonnateur national du Programme Compact.

Les Etats-Unis ont créé le programme Millennium Challenge Corporation en 2004 en vue de former un nouveau partenariat de développement entre les Etats-Unis et les pays en développement.

Créée par le Congrès et disposant d'un solide appui bipartite, le MCC verse des subventions à des pays qui ont démontré leur engagement à la promotion des bonnes pratiques de gestion et à la réforme économique.

Le MCC estime que la croissance économique est à la base de l'élimination de la pauvreté et collabore avec des pays en fonction de leur engagement à l'exercice judicieux du pouvoir, à l'appui de la liberté économique et à l'investissement dans les gens.

En créant la MCC, les Etats-Unis cherchaient à créer un mécanisme de développement axé sur les besoins du pays et un outil qui permettrait au pays bénéficiaire de l'aide de concevoir et de mettre en œuvre lui-même les projets.

Le 'Compact' est une importante subvention d'une durée de cinq ans offerte par la MCC à un pays admissible en vue de financer des programmes particuliers visant la réduction de la pauvreté et la stimulation de la croissance économique.