De nouvelles solutions pour les villes

Winny Dogbatsè, le président de la Convention des maires pour l’Afrique subsaharienne (CoM SSA) et maire de Kloto 1, est à Vienne (Autriche) où il prend part au forum annuel ‘Bridge for Cities’.

Cette rencontre organisée par l’ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le développement industriel) vise à promouvoir la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable dans les villes et à encourager les responsables municipaux et les parties prenantes au développement à intensifier leur engagement dans des initiatives de développement urbain et industriel inclusif et durable.

Les participants discutent jusqu’à ce soir de différentes thématiques dont celle du climat.