L’UNICEF accompagne le Togo dans son combat contre la défécation à l’air libre en milieu rural.

33 millions de Fcfa ont été consacrés depuis 2022 dans le cadre de la phase pilote d’un projet mis en oeuvre par une ONG locale.

L’argent est donné aux communautés locales sous forme de prêts pour construire des latrines

En moins de 2 ans, 376 latrines ont été installées. L’objectif est de parvenir à 414 d’ici quelque mois.

La "défécation à l'air libre" est un terme utilisé pour décrire le fait d'aller aux toilettes en plein air, sans utiliser de toilettes ou de installations sanitaires appropriées.

Cela se produit lorsque des personnes urinent ou défèquent à l'extérieur, généralement dans des espaces ouverts tels que des champs, des forêts, des rivières ou d'autres endroits publics.

La défécation à l'air libre est souvent le résultat d'un manque d'accès à des installations sanitaires adéquates, ce qui peut être dû à des facteurs tels que la pauvreté, le manque d'infrastructures, la surpopulation, ou des situations d'urgence comme des catastrophes naturelles ou des conflits. Elle présente de nombreux risques pour la santé publique, car elle peut contribuer à la propagation de maladies hydriques et fécales, telles que la diarrhée, le choléra et d'autres infections liées à l'eau.

Pour lutter contre la défécation à l'air libre, de nombreux efforts sont déployés au Togo et à l'échelle mondiale pour fournir un meilleur accès à des toilettes sûres et hygiéniques, notamment dans les communautés les plus vulnérables.

L'amélioration de l'accès à des installations sanitaires adéquates est essentielle pour promouvoir la santé publique, prévenir la contamination de l'eau potable et contribuer à une meilleure qualité de vie pour les populations concernées.