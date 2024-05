Partenariat en faveur de la croissance

Le MCC (Millenium Challenge Corporation) et le gouvernement togolais collaborent pour développer un Compact d'ici la fin de l'année 2024.

Le Togo a été sélectionné comme éligible pour le financement MCC en 2022.

Une analyse des contraintes à la croissance économique a été achevée en février 2023, et les pouvoirs publics ont choisi de concentrer le développement du Compact sur la résolution des contraintes dans les secteurs de l'énergie (coût élevé et fiabilité insuffisante) et du numérique (coût élevé et utilisation insuffisante des services numériques).

Dans ce cadre, les deux parties ont conclu un accord de financement de 12 millions de dollars dont une partie est destinée à financer des services professionnels d'agent fiscal provenant d'une entreprise légalement constituée pour assister le gouvernement dans la mise en œuvre du programme Compact de manière transparente et solide.

Les détails sont contenus dans le document joint.

Le MCC est une agence indépendante du gouvernement des États-Unis, créée en 2004. Sa mission est de réduire la pauvreté à travers la croissance économique. La MCC forme des partenariats avec des pays en développement qui s'engagent à respecter des critères rigoureux en matière de bonne gouvernance, de liberté économique et d'investissement en faveur de la population.

Le processus de développement du Compact est collaboratif, impliquant des évaluations, des analyses et des consultations avec diverses parties prenantes pour s'assurer que les investissements répondent aux priorités du Togo et ont un impact maximal sur la population.