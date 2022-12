‘Une décision historique’

Le Togo est donc éligible au programme ‘Compact’ du Millennium Challenge Corporation (MCC).

‘Cette décision historique témoigne du partenariat profond et croissant entre les États-Unis et le Togo pour créer une croissance durable et inclusive’, indiquent les officiels américains.

Le Togo et le MCC continueront à informer le public des développements au fur et à mesure que les experts entreront dans un processus de conception analytique du programme.

Ce processus déterminera le domaine d'investissement et le niveau de financement du Compact sur une durée de 5 ans.

‘Le MCC se réjouit de renforcer son partenariat en cours avec le peuple togolais et le gouvernement pour mener à bien le programme de seuil et explorer de nouvelles opportunités d'investissement dans des projets qui s'attaquent aux contraintes de la croissance économique du pays et créent des opportunités durables’, indique un communiqué.

Aucun montant n’a été communiqué pour le moment. Avec le programme de seuil, le Togo a reçu 35 millions de dollars.

S’agissant du Compact, on évoque des montants beaucoup plus importants.