200 ans d'histoire

Faure Gnassingbé participe ce lundi à Monrovia à la cérémonie de lancement des festivités marquant le bicentenaire de la fondation du Liberia.

La création du Liberia est assez originale dans l’histoire.

En 1822, il est fondé par une association américaine philanthropique pour y installer des esclaves noirs libérés

Pour cela, elle a acheté en 1821 un petit territoire africain où sont installées 30 familles.

L'établissement reçoit le nom de Monrovia en l'honneur du président James Monroe. L’immigration de Noirs américains fait prospérer la colonie, mais il y a des disputes avec les populations indigènes .

Ces tensions entre Américano-libériens et Africains autochtones dureront tout le XXe siècle (ces derniers n'ont pas le droit de vote jusqu'en 1945, sont parfois contraints aux travaux forcés - une forme d'esclavage - jusqu'en 1936, et, pour le droit et l’égalité, se révoltent parfois).

Les liens culturels avec les Etats-Unis sont évidents et se voient en particulier dans le drapeau national, la langue, la monnaie, la forme de gouvernement, etc.

Le 26 juillet 1847, le Liberia devient une république indépendante.