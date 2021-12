6 milliards de dollars d'investissements en Afrique

Le 3e Sommet du partenariat Turquie-Afrique aura lieu les 17 et 18 décembre à Istanbul. Le rencontre devrait porter sur la paix, la sécurité et la gouvernance, le commerce, les investissements, l’industrie, l’éducation, les infrastructures et la santé.

Ce Sommet a reçu la bénédiction de l’Union africaine.

Pour Ankara, ce rendez-vous, plusieurs fois reporté en raison de la crise sanitaire, est un moyen de renforcer son empreinte sur le continent africain.

Les autorités à Ankara rappellent que le volume des échanges qui s’élevait à 5,4 milliards de dollars en 2003, a atteint 25,3 milliards à la fin de 2020.

La valeur totale des investissements turcs en Afrique est supérieure à 6 milliards de dollars.

La valeur des 1.686 projets entrepris par des sociétés privées s’approche des 78 milliards de dollars.

La Turquie dispose de 43 ambassades en Afrique. Celle au Togo a été inaugurée en avril dernier.

Le président Erdogan s’est rendu en visite officielle dans ce pays en octobre dernier.

Un dîner officiel pour les chefs d’Etat et de gouvernement aura lieu demain au Dolmabahçe Palace à Istanbul avant le Sommet proprement dit le 18 décembre.