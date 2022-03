Double menace sur l'Afrique de l'Ouest

Une cascade de coups d’Etats frappe l’Afrique de l’Ouest. En quelques mois, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso ont viré au kaki.

Les juntes au pouvoir semblent s’installer dans la durée et un retour à des régimes démocratiques n’est sans doute pas pour demain.

Cette dangereuse instabilité s’accompagne de la menace terroriste qui ne faiblit pas. Au contraire.

Face à ces périls, le Togo veut agir.

Il organise pendant deux jours à Lomé un colloque sur ‘la gestion des transitions politiques et le renforcement de la résilience face aux extrémistes violents’.

Cette rencontre intervient avant la tenue au mois d’avril, toujours à Lomé, d’un Sommet ministériel qui doit se pencher sur ces questions.

Le président Faure Gnassingbé et son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, veulent contribuer à apaiser les tensions.

‘Ce colloque international répond non seulement au besoin de saisir par la pensée les transitions politiques, mais également de rendre intelligibles les enjeux sécuritaires et politiques inhérents aux processus de transition. Les transitions politiques sont souvent présentées comme des opportunités offertes pour renforcer l’État, revigorer les bases de réconciliation nationale, rassurer quant aux capacités publiques de sécuriser et remobiliser pour le développement socioéconomique, expliquent les organisateurs.

Le Togo a présenté récemment sa stratégie pour le Sahel. Une approche pragmatique des problèmes et une tentative pour trouver des solutions.

Une dizaine d’experts africains et étrangers interviendront pendant deux jours sur des thèmes très divers : la démocratie éprouvée par la menace terroriste dans les Etats du Sahel, légitimité religieuse et traditionnelles, la justice face aux extrémismes sans frontières, repenser l’ordre politique en place au niveau local et national, les transitions politiques et les agendas internationaux.

A l’issue des travaux, une série de recommandations sera adoptée.