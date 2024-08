Faure Gnassingbé en Provence

À l'invitation du Président Emmanuel Macron, Faure Gnassingbé participe, ce jeudi, à Toulon (sud de la France), aux cérémonies marquant le 80e anniversaire du débarquement de Provence.

Le dernier soldat togolais ayant participé au débarquement, aujourd'hui décédé, avait reçu la Légion d'honneur lors du 60ème anniversaire en 2004.

Moins épique, il est resté dans l’ombre du D-Day normand.

D’abord prévu en même temps que le Débarquement en Normandie, il a finalement été décalé pour des raisons logistiques : les Alliés n’avaient pas assez de navires et les troupes prévues pour la Provence bataillaient en- core en Italie début juin 1944.

Décalé dans le temps, le débarquement de Provence a perdu en importance stratégique, en puissance symbolique et même en partie en héroïsme.

En août 1944, le moral des troupes allemandes était affecté. Celles positionnées en Provence manquaient de blindés ou de couverture aérienne et étaient souvent composées d’anciens soldats soviétiques faits prisonniers par le régime nazi et réenrôlés, moins bien armés et peu motivés.

Le 15 août, les Alliés ont perdu un millier d’hommes en Provence, pour la plupart à cause d’accidents. Dix fois moins que le 6 juin en Normandie.