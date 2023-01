Fin de mission

Esra Démir, l’ambassadrice de Turquie au Togo, achève sa mission. Elle avait ouvert la première représentation diplomatique à Lomé en avril 2021.

Elle a été nommée à un autre poste.

On lui doit l’ouverture de l’école de la Fondation Maarif dans la capitale togolaise et l’organisation de la visite du président Recep Tayyip Erdoğan en octobre 2021 au Togo.

Ankara prévoit dans les 3 prochaines années de renforcer la collaboration avec l’Afrique dans cinq domaines principaux : outre le commerce et les investissements, la paix, la sécurité et la gouvernance ; l'éducation, les jeunes et le développement des femmes, le développement des infrastructures et de l'agriculture et la promotion des systèmes de santé résiliants.