La lutte contre le terrorisme en ligne de mire

Rentrée diplomatique le 2 septembre à Lomé.

Le ministère des Affaires étrangères fixe le cadre de son action : ‘Défis sécuritaires et stratégies de stabilisation des régions du continent confrontées au terrorisme et à l’extrémisme violent.

Vaste thème. L’Afrique de l’Ouest et le Sahel sont confrontés à la menace jihadistes. Le Togo comptabilise 4 attaques meurtrières en quelques mois. Plus de la moitié du territoire burkinabé n’est plus sous contrôle. Depuis le départ de la Force Barkhane, les militaires maliens ont recours à l’aide de mercenaires russes.

Le tableau ne pousse pas à l’optimisme.

Mais quelle stratégie adopter pour réduire la menace ?

Pas de solution limpide pour le moment.