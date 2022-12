‘Le Qatar est parvenu à déjouer toutes les campagnes malveillantes dont il a été l’objet depuis qu'il a remporté l’organisation de la Coupe du monde de la FIFA. Il a prouvé sa capacité à organiser une compétition exceptionnelle et a tenu toutes ses promesses en montrant beaucoup de détermination, de sérieux et de diligence’.

Interrogé par QNA, l’agence de presse officielle, lors de son séjour à Doha, Faure Gnassingbé n’a pas tari d’éloges à propos de l’Emirat.

'Certains revendiquent le droit de donner des leçons aux autres et de les juger selon leurs normes, et cela est inacceptable’, a ajouté le président togolais.

Selon lui, la tenue du Mondial au Qatar a réussi à changer les stéréotypes sur la région et a montré que le Qatar et le Moyen-Orient ont la même passion pour le football, le même enthousiasme et la même ambition.

M. Gnassingbé suggère à la FIFA de rééquilibrer les représentations en son sein, ainsi que d’ alterner la répartition géographique pour l'organisation de la Coupe du monde.

S'agissant des relations bilatérales, le président togolais a souligné que les deux pays sont soucieux de consolider la coopération. Ce qui a été évoqué lors d'une rencontre avec le Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, l'émir du Qatar.