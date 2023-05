Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, a effectué une visite au Mali les 10 et 11 mai, indique un communiqué du ministèrere des Affaires étrangères.

Il a rencontré le président de la transition, le colonel Assimi Goïta.

Selon le texte rendu public, le chef de la junte ‘a remercié Faure Gnassingbé pour ses multiples marques de sympathie et de soutien à la transition qui poursuit en toute responsabilité l’œuvre de refondation du Mali en tenant à la fois compte des aspirations du peuple malien et des engagements pris avec la Cédéao’.

Lomé est proche des autorités de Bamako. Une position qui a favorisé récemment la libération d’une quarantaine de soldats maliens.

La position du Togo consiste à ne pas entraver la politique menée par les militaires pour un retour à la démocratie au Mali.

Lors de cette visite, Robert DUSSEY a été fait Commandeur de l’Ordre national du Mali à titre étranger ‘en guise de reconnaissance de ses efforts diplomatiques et de médiation dans l’intérêt supérieur du peuple malien et au service de la paix et de la stabilité sous-régionale’.