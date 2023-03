Il y a 66 ans, Dr. Kwame Nkrumah, l’artisan du mouvement indépendantiste, s’avance à la tribune.

Face à l’immense foule rassemblée sur l’ancien terrain de polo d’Accra, jusqu’ici réservé aux colons britanniques, il lance : « Le Ghana, votre pays bien-aimé, est libre pour toujours ». « Nous nous sommes réveillés. Nous ne dormirons plus. Désormais, il y a un nouvel Africain dans le monde ! »

A minuit, les couleurs de l’Union Jack sont descendues. Un nouveau drapeau à trois bandes horizontales est hissé : rouge pour le sang versé dans la lutte de l’indépendance, jaune pour l’or et la prospérité, vert pour les richesses naturelles du pays. Une étoile noire au centre honore la mémoire du militant panafricain Marcus Garvey et de sa compagnie maritime, la Black Star Line.

La Côte-de-l’Or devient la première colonie d’Afrique subsaharienne à accéder à l’indépendance et prend le nom de « Ghana », hommage à l’un des anciens empires de l’Ouest africain.

« Ghana, terre de liberté ». 66 ans après, le refrain entraînant de Mensah continue de résonner dans les rues d’Accra.

Certes, le chemin vers la démocratie est parsemé d’embûches. Mais désormais, le Ghana s’est imposé en Afrique de l’Ouest et au-delà, comme un modèle de démocratie et de tolérance, un pôle de stabilité.

Les transitions pacifiques du pouvoir après les élections se sont succédé.

Une société civile dynamique s’est enracinée. Sur la scène africaine, le Ghana est aux avant-postes pour défendre les valeurs démocratiques et renforcer l’intégration régionale, en particulier avec ses voisins francophones.

Jadis tendues, les relations entre le Ghana et le Togo sont amicales. Les échanges économiques soutenus grâce à une population aux origines souvent communes qui stimulent les échanges.

Accra et Lomé sont des acteurs dynamiques de l’intégration ouest-africaine et travaillent de concert sur toutes les grandes questions africaines et internationales.