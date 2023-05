Comme annoncé la semaine dernière par des médias français, le président Faure Gnassingbé se rendra à Paris mercredi.

Un dîner est prévu à l’Elysée avec son homologue Emmanuel Macron.

'La rencontre devrait être l’occasion d’évoquer le rôle notable du Togo dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et l’extrémisme violent en Afrique de l’ouest et dans le Sahel, ainsi que l’engagement constant de Faure Essozimna Gnassingbé pour la paix et la stabilité régionales’, indique un communiqué publié ce jour par la présidence togolaise.

Il sera aussi question de coopération économique et d’aide publique au développement. La France est particulièrement présente au Togo.