Triste anniversaire

‘Il y a tout juste un an, la Russie lançait contre l’Ukraine une guerre en violation flagrante de la Charte des Nations-Unies. Depuis, au moins 30.000 civils Ukrainiens, dont des femmes et des enfants, ont été tués et des nombreuses infrastructures détruites’, écrit vendredi sur Twitter l’ambassadeur européen au Togo, Joaquín Tasso Vilallonga.

‘L'Union européenne appelle tous les pays du monde à condamner cette brutale agression, défendre la Charte des Nations-Unies et le droit international, et exiger la retraite immédiate et inconditionnelle de l'armée russe en Ukraine’, poursuit le diplomate.

De son côté, l’ambassade des Etats-Unis à Lomé estime que ‘la Russie doit choisir la paix en respectant la souveraineté de l'Ukraine. Les USA resteront fermes dans leur soutien à la bravoure ukrainienne’.

'Nous ferons tout pour remporter la victoire cette année', a lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky en conclusion de son adresse à la Nation, un an jour pour jour après le lancement de l'invasion russe.

'Nous sommes forts. Nous sommes prêts à tout. Nous vaincrons tout le monde. Parce que nous sommes l'Ukraine !', a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.