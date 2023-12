Une Afrique sans complexes

Audace, sagesse, responsabilité et prudence, telles sont les qualités du président Faure Gnassingbé en matière de politique étrangère, estime Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères.

Dans un texte remis mercredi à la presse, il dresse un bilan de l’action diplomatique du Togo.

'En 2023, le Togo a renforcé son engagement pour la paix et la sécurité en Afrique et dans le monde et a œuvré pour l’avènement d’une Afrique émancipée capable de régler ses propres problèmes et qui participe à la gouvernance mondiale’, indique M. Dussey.

Et le ministre de citer la médiation au Mali pour la libération des otages ivoiriens, les interventions du Togo au Burkina Faso et plus récemment au Niger.

Lomé plaide pour un dialogue avec Niamey après le coup d’Etat de juillet dernier.

Le Togo a d’ailleurs été désigné ‘facilitateur’ pour renouer le dialogue entre le Niger et la communauté internationale.

L’activisme togolais est critiqué par certains pays de la région qui reprochent une trop grande proximité avec les putschistes.

‘Laissez-moi le dire le plus clairement possible. Le Togo condamne fermement toutes les formes inconstitutionnelles de prise de pouvoir. C’est le principe. Mais, que faisons-nous si malheureusement des coups d’Etat surviennent, surtout dans un contexte de fragilité institutionnelle et sécuritaire ? Devrions-nous rester impassibles au risque d’assister à un embrasement général de toute la région ?’, déclare Robert Dussey.

Le président Faure Gnassingbé s’est également impliqué au Soudan en proie à une sanglante guerre civile dont on ne voit pas l’issue.

Le chef de la diplomatie togolaise revient enfin sur la création de l’Alliance Politique Africaine (APA) .

L’ambition de cette organisation est que l’Afrique soit en mesure de revoir qualitativement et significativement sa relation avec le reste du monde pour sa meilleure représentativité au sein des institutions multilatérales d’actions collectives et dans la gouvernance mondiale.

‘Il s’agit de fédérer les Nations africaines éprises des idéaux du panafricanisme et déterminées à œuvrer pour une Afrique décomplexée, politiquement forte, non-alignée, indépendante et agissant de façon souveraine sur la scène internationale’, explique M. Dussey.

Le ministre des Affaires étrangères ne peut conclure le bilan diplomatique de son pays sans mentionner le renforcement de la coopération avec les partenaires traditionnels que sont la France, les Etats-Unis, l’Allemagne l’Union européenne et l’apparition de nouvelles alliances avec la Serbie, la Corée du Sud, le Qatar, ou encore l’Arabie Saoudite.

Enfin, le document bilan mentionne un intérêt particulier du Togo pour les BRICS

Dès 2024, ce groupe informel des grands pays émergents, accueillera six nouveaux membres. L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, l'Iran, l'Egypte, l'Ethiopie et l'Argentine sont invités à rejoindre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.

Ensemble, ils représenteront plus de la moitié de l'humanité et 43% de la production mondiale de pétrole.

Une adhésion du Togo serait évidemment la bienvenue. Mais la route est encore longue.