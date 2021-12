Uniformiser les relations avec les puissances mondiales

Le 3e sommet Turquie-Afrique aura lieu du 16 au 18 décembre au Centre des congrès d’Istanbul.

Plusieurs fois reporté en raison de la pandémie, Ankara a finalement décidé de l’organiser à ces dates.

Cette rencontre devrait réunir plusieurs dizaines de chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que les dirigeants de l’Union africaine.

On y discutera du renforcement de la coopération politique et économique et de la lutte conte le terrorisme.

La Turquie est de plus en plus présente sur le Continent.

Le président Recep Tayyip Erdogan avait effectué fin octobre une visite officielle au Togo.

Pour la Turquie, les mots d’ordre sont commerce et diplomatie.

Ces rencontres de haut niveau restent aujourd’hui une opportunité, pour les leaders africains, d’uniformiser leurs relations avec les puissances mondiales.

Les relations internationales deviennent vitales pour améliorer une situation socio-économique qui ne cesse de se dégrader.