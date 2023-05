Afrik Créances ouvre une filiale à Lomé

Leader de l’intermédiation dans la sous-région, Afrik Créances a inauguré mardi sa filiale togolaise.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Akou Mawussé Afidenyigba, la directrice de cabinet du ministre de l’Economie et des Finances, qui représentait le ministre.

‘L’activité d’Afrik Créances tourne autour de 3 pôles que sont le courtage de crédit, le recouvrement de créances et la représentation d’enseigne. Les autorités togolaises sont sensibles à ce projet qui, sans nul doute, va contribuer au développement des services bancaires auprès des populations les plus reculées, mais aussi accroître le financement accordé aux micros, petites et moyennes entreprises’, a-t-elle déclaré.

La société dirigée par Blaise Ahouantchédé veut devenir un acteur incontournable dans le développement des services bancaires et financiers inclusifs en Afrique et de soutien aux PME/PMI.